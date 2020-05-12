У Польщі кількість заражень коронавірусом перевищила 16,5 тисяч
У Польщі кількість заражень коронавірусом з початку епідемії перевищила 16,5 тисяч.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.
За останню добу в країні від коронавірусу померли 16 хворих, збільшивши загальну кількість загиблих до 827. Зазначається, що усі ці пацієнти мали інші проблеми зі здоров’ям.
Кількість заражень коронавірусом за останні 24 години зросла на 235 – до 16 561 з початку епідемії.
Абсолютну більшість випадків – 204 – виявили у Сілезькому воєводстві, яке зараз залишається головним осередком епідемії в країні. Там зареєстрували близько чверті від усіх випадків в країні (3983)
На другому місці за кількістю хворих – Мазовецьке воєводство (2808), на третьому – Нижньосілезьке (2031) та на четвертому – Великопольське із 1705 випадками з початку епідемії.
Як повідомлялося раніше, Польща вирішила з цього понеділка не переходити до наступного етапу послаблення коронавірусних обмежень, тому що поки невідомо, які наслідки відкриття торгових центрів з минулого понеділка.
Найближче ослаблення обмежень заплановано на 18 травня. Тоді мають відкритися тераси в барах, ресторанах і кафе. Також можуть бути ослаблені обмеження на кількість пасажирів у трамваях і автобусах.