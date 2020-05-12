У Польщі кількість заражень коронавірусом перевищила 16,5 тисяч

У Польщі кількість заражень коронавірусом з початку епідемії перевищила 16,5 тисяч.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

За останню добу в країні від коронавірусу померли 16 хворих, збільшивши загальну кількість загиблих до 827. Зазначається, що усі ці пацієнти мали інші проблеми зі здоров’ям.

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Кількість заражень коронавірусом за останні 24 години зросла на 235 – до 16 561 з початку епідемії.

Абсолютну більшість випадків – 204 – виявили у Сілезькому воєводстві, яке зараз залишається головним осередком епідемії в країні. Там зареєстрували близько чверті від усіх випадків в країні (3983)

На другому місці за кількістю хворих – Мазовецьке воєводство (2808), на третьому – Нижньосілезьке (2031) та на четвертому – Великопольське із 1705 випадками з початку епідемії.

Як повідомлялося раніше, Польща вирішила з цього понеділка не переходити до наступного етапу послаблення коронавірусних обмежень, тому що поки невідомо, які наслідки відкриття торгових центрів з минулого понеділка.

Найближче ослаблення обмежень заплановано на 18 травня. Тоді мають відкритися тераси в барах, ресторанах і кафе. Також можуть бути ослаблені обмеження на кількість пасажирів у трамваях і автобусах.