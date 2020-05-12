В Польше количество заражений коронавируса превысило 16,5 тысяч
В Польше количество заражений коронавирусом с начала эпидемии превысило 16 500.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.
За последние сутки в стране от коронавируса умерли 16 больных, увеличив общее количество погибших до 827. Отмечается, что все эти пациенты имели другие проблемы со здоровьем.
Количество заражений коронавирусом за последние 24 часа выросло на 235 – до 16 561 с начала эпидемии.
Абсолютное большинство случаев – 204 – обнаружили в Силезском воеводстве, которое сейчас является главным очагом эпидемии в стране. Там зарегистрировали около четверти от всех случаев (3983).
На втором месте по количеству больных – Мазовецкое воеводство (2808), на третьем – Нижнесилезское (2031) и на четвертом – Великопольское с 1705 случаями с начала эпидемии.
Как сообщалось ранее, Польша решила с этого понедельника не переходить к следующему этапу ослабления коронавирусных ограничений, потому что пока неизвестно, какие последствия открытия торговых центров с прошлого понедельника.
Ближайшее ослабление ограничений запланировано на 18 мая. Тогда должны открыться террасы в барах, ресторанах и кафе. Также могут быть ослаблены ограничения на количество пассажиров в трамваях и автобусах.