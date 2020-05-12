В Польше количество заражений коронавируса превысило 16,5 тысяч

В Польше количество заражений коронавирусом с начала эпидемии превысило 16 500.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

За последние сутки в стране от коронавируса умерли 16 больных, увеличив общее количество погибших до 827. Отмечается, что все эти пациенты имели другие проблемы со здоровьем.

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Количество заражений коронавирусом за последние 24 часа выросло на 235 – до 16 561 с начала эпидемии.

Абсолютное большинство случаев – 204 – обнаружили в Силезском воеводстве, которое сейчас является главным очагом эпидемии в стране. Там зарегистрировали около четверти от всех случаев (3983).

На втором месте по количеству больных – Мазовецкое воеводство (2808), на третьем – Нижнесилезское (2031) и на четвертом – Великопольское с 1705 случаями с начала эпидемии.

Как сообщалось ранее, Польша решила с этого понедельника не переходить к следующему этапу ослабления коронавирусных ограничений, потому что пока неизвестно, какие последствия открытия торговых центров с прошлого понедельника.

Ближайшее ослабление ограничений запланировано на 18 мая. Тогда должны открыться террасы в барах, ресторанах и кафе. Также могут быть ослаблены ограничения на количество пассажиров в трамваях и автобусах.