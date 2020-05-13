Епідемія у Франції: кількість смертей та нових заражень знову зросла

За минулу добу у Франції кількість загиблих від коронавірусу знову зросла до більше 300 осіб. Водночас, кількість госпіталізованих продовжує знижуватися.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BMFTV.

За останні 24 години від коронавірусу у Франції померли 328 людей. Другий день поспіль кількість загиблих суттєво зросла після падіння у вихідні до показників, які до цього востаннє фіксували у середині березня, коли епідемія тільки набирала сили. Вчора повідомляли про 264 померлих.

Загальна кількість загиблих від епідемії в країні досягла 26 991, з них 17 003 - померлі у лікарнях, 9 988 – у будинках для літніх людей та інших медико-соціальних закладах

Таким чином, Франція за загальною кількістю загиблих вже обійшла Іспанію, де станом на 12 квітня було 26920 померлих від коронавірусу.

За добу виявили 708 нових випадків зараження, що є значним зростанням після 456 вчора і схожим показником попереднього дня.

Кількість госпіталізованих за добу знизилася майже на 700 осіб – зараз у лікарнях залишаються 21 595 хворих на коронавірус, що на 689 менше, ніж вчора. У відділеннях інтенсивної терапії загальна кількість хворих знизилася на 170 – до 2542 осіб.

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72% усіх госпіталізованих припадає на 4 регіони: столичний Іль-де-Франс, східні Гран-Ест та Овернь-Рон-Альп, а також О-де-Франс.

З початку епідемії в країні виявили 140 227 підтверджених захворювань коронавірусом, 57 785 хворих одужали.

Нагадаємо, з 11 травня Франція почала масштабне послаблення карантинних обмежень . З цього дня носіння масок в громадському транспорті обов'язкове, також діє низка заходів безпеки для усіх, хто відновлює роботу після карантину. Надзвичайний стан у сфері охорони здоров'я продовжиться до 10 липня.