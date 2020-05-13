Во Франции подали более 60 исков против правительства по реагированию на эпидемию

Во Франции подали более 60 исков против правительства по поводу решений, связанных с реагированием на эпидемию коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

Во Франции подали уже 63 иска против представителей правительства в Суд юстиции (Cour de Justice de la République) - институт, уполномоченный расследовать законность действий должностных лиц на уровне министерств. Об этом сообщил генеральный прокурор Франсуа Молен. Первые иски подали еще в конце марта.

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Большинство исков касаются премьер-министра Эдуара Филиппа и двух министров здравоохранения - Аньес Бюзен и ее преемника Оливье Верана. Есть также иски против министров юстиции, труда и внутренних дел.

Сейчас все иски находятся на стадии предварительного рассмотрения комиссией, которая должна определить, какие из них есть основания передавать для дальнейшего рассмотрения.

Напомним, по итогам последних суток количество погибших от эпидемии в стране достигло 26 991 человека, превысив число жертв эпидемии в Испании. В течение последнего месяца количество госпитализированных и пациентов в реанимации стабильно снижается.

В понедельник Франция начала масштабное ослабление карантина.

Подробнее о выходе Франции из карантина читайте в публикации: Коронавирус, расколовший Францию: как страна выходит из режима изоляции