Англия ослабила строгий карантин: разрешили встречи с друзьями в парках

В Англии со среды ослабили карантинные ограничения, введенные для сдерживания эпидемии коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

В среду в Англии начали действовать более мягкие карантинные меры, анонсированные в воскресенье премьером Борисом Джонсоном - после семи недель строгого карантина.

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Люди, которые по типу занятости не могут работать дистанционно, с сегодняшнего дня могут вернуться на работу. В то же время их просят максимально избегать пользования общественным транспортом.

Разрешили открыть центры садоводства, которые продают рассаду и сопутствующие товары.

С сегодняшнего дня разрешено выходить на улицу без ограничений во времени - для физических тренировок, отдыха в парках и спортивных игр (последние - только с людьми, проживающими вместе). Впрочем, детские площадки остаются закрытыми.

Кроме того, можно выходить забрать заказанную доставку товаров или поехать на станцию ​​приема вторичного сырья.

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Позволили встречи людям, которые не проживают вместе - при условии, что это будет в парках и с соблюдением двухметровой дистанции.

Также теперь можно без ограничений путешествовать за город, в национальные парки или на побережье - в пределах Англии. При этом необходимо избегать популярных мест отдыха и соблюдать дистанцию, а ночевать у себя на даче все еще не разрешено.

Нарушителям ограничений грозит штраф в размере 100 фунтов стерлингов, с удвоением в случае повторного нарушения - до максимальной санкции в 3200 фунтов стерлингов.

В то же время в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии администрация решила сохранить жесткие меры, но со смягчениями.