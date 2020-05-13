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Послаблення карантину: Бельгія з 18 травня відкриє школи, музеї і перукарні

Середа, 13 травня 2020, 16:57

Прем'єр-міністр Бельгії Софі Вільмес заявила, що з 18 травня країна переходить до другої фази послаблення карантинних обмежень.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTBF.

Вільмес в цілому позитивно оцінила наслідки першої фази послаблень і заявила, що настав час для відкриття бізнесу.

Зокрема, з 18 травня поступово поновлюються заняття в школах, ясла і далі будуть закриті. Також відкриються музеї та культурно-історичні об'єкти за умови продажу квитків через інтернет та недопущення скупчення великої кількості людей у приміщеннях.

Крім того, дозволяється відкриття перукарень і салонів краси за дотримання суворих санітарних вимог.

Крім того, місцева влада з 18 травня отримала право погоджувати відкриття ринків, на яких можуть працювати не більше 50 продавців.

Масові культурні заходи залишаються під забороною як мінімум до 30 червня. Що стосується ресторанів, кафе, барів і нічних клубів, то їх відкриття почнеться поетапно 8 червня при збереженні сприятливої епідеміологічної ситуації.

Як повідомлялося, у Бельгії 4 травня почався перший етап скасування карантинних заходів, запроваджених для стримування поширення коронавірусу.

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