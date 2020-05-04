Бельгія пом'якшила карантин: дозволені прогулянки і заняття спортом

У Бельгії 4 травня почався перший етап скасування карантинних заходів, запроваджених для стримування поширення коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Le Soir.

Відсьогодні дозволені прогулянки на свіжому повітрі та фізичні заняття, які не передбачають фізичного контакту, поодинці або в компанії людей, що живуть під одним дахом та/або в компанії максимум двох інших людей.

Практика занять спортом на свіжому повітрі (наприклад, теніс, легка атлетика, риболовля чи каяк), крім членів однієї сім’ї, дозволена ще з двома особами поза сім’єю.

У транспорті громадяни віком від 12 років зобов’язані носити маски для обличчя на момент в'їзду на станцію, на платформу або зупинку, в автобусі, метро, ​​трамваї, поїзді або іншому виді транспорту.

З понеділка по 17 травня автобуси ходитимуть на основі розкладів, встановлених для періодів шкільних канікул. У транспорті не дозволяється їхати стоячи і має бути зайнята лише половина місць.

Окрім переліку магазинів, які вже відкриті (супермаркети, аптеки, СТО, АЗС, майстерні, садові центри), у понеділок відкриваються магазину із продажу тканин, спеціалізований роздрібний бізнес, який продає в'язальні нитки та галантерею.

Похоронні церемонії дозволені в присутності максимум 15 осіб, з дотриманням відстані 1,5 метра між кожною людиною.

Цивільні шлюби допускаються, але лише в присутності подружжя, їх свідків та реєстратора. Релігійні шлюби також дозволені, але лише у присутності подружжя, їх свідків та священника.

Релігійні обряди відбуваються лише у присутності максимум 10 осіб, у тому числі відповідальних за їх здійснення, з дотриманням відстані 1,5 метра між кожною людиною та за умови що місце богослужінь залишається закритим для громадськості під час реєстрації.

Уряд і надалі рекомендує працювати віддалено, якщо це можливо.

У Бельгії з початку епідемії підтверджено 49 906 випадків зараження коронавірусом. За останню добу зареєстровано 79 летальних випадків, загальне число смертей становить 7844.