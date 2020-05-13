Молдова планує відкрити готелі і ресторани з літа
Заклади громадського харчування і готелі в Молдові відновлять роботу з 1 червня.
Про це 13 травня повідомив прем'єр-міністр Іон Кіку на зустрічі з асоціацією іноземних інвесторів, пише "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.
Кіку, втім, підкреслив, що відновлення роботи закладів можливе тільки в разі поліпшення епідеміологічної ситуації в країні.
На засіданні прем'єр обговорив з представниками асоціації проблеми готельно-ресторанного бізнесу та роздрібної торгівлі, доступ до фінансів в умовах кризи, викликаного пандемією коронавірусу.
Як повідомлялося, Молдова скасує надзвичайний стан 15 травня у рамках послаблення карантинних обмежень.
Послаблення карантинних обмежень в країні почалися з 27 квітня: цього дня відновили роботу більшість магазинів, крім торгових центрів; людям дозволили прогулянки у парках.
Від 4 травня у Кишиневі та Бельцях знову став платним громадський транспорт, який був безкоштовним через карантин.