Молдова планує відкрити готелі і ресторани з літа

Заклади громадського харчування і готелі в Молдові відновлять роботу з 1 червня.

Про це 13 травня повідомив прем'єр-міністр Іон Кіку на зустрічі з асоціацією іноземних інвесторів, пише "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Кіку, втім, підкреслив, що відновлення роботи закладів можливе тільки в разі поліпшення епідеміологічної ситуації в країні.

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На засіданні прем'єр обговорив з представниками асоціації проблеми готельно-ресторанного бізнесу та роздрібної торгівлі, доступ до фінансів в умовах кризи, викликаного пандемією коронавірусу.

Як повідомлялося, Молдова скасує надзвичайний стан 15 травня у рамках послаблення карантинних обмежень.

Послаблення карантинних обмежень в країні почалися з 27 квітня: цього дня відновили роботу більшість магазинів, крім торгових центрів; людям дозволили прогулянки у парках.

Від 4 травня у Кишиневі та Бельцях знову став платним громадський транспорт, який був безкоштовним через карантин.