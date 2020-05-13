Молдова планирует открыть отели и рестораны с лета
Общепит и гостиницы в Молдове возобновят работу с 1 июня.
Об этом 13 мая сообщил премьер-министр Ион Кику на встрече с ассоциацией иностранных инвесторов, пишет "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.
Кику, впрочем, подчеркнул, что возобновление работы заведений возможно только в случае улучшения эпидемической ситуации в стране.
На заседании премьер обсудил с представителями ассоциации проблемы гостинично-ресторанного бизнеса и розничной торговли, доступ к финансам в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Как сообщалось, Молдова отменит чрезвычайное положение 15 мая в рамках ослабления карантина.
Ослабление карантина в стране началось с 27 апреля: в этот день возобновили работу большинство магазинов, кроме торговых центров; людям разрешили прогулки в парках.
От 4 мая в Кишиневе и Бельцах снова стал платным общественный транспорт, который был бесплатным из-за карантина.