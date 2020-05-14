Епідемія у Німеччині: кількість нових заражень знову зросла

У Німеччині за останню добу повідомили про більше 900 нових випадків коронавірусу, що на близько 100 більше, ніж вчора.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на останні дані Інституту Роберта Коха.

За останню добу у Німеччині зареєстрували 933 нових випадків коронавірусу, порівняно з 798 вчора – стільки ж, як 12 травня.

Померли за останню добу 89 хворих на коронавірус – менше, ніж у попередні два дні, коли повідомляли про 116 і 101 померлих відповідно. Одужали – більше 1600 людей.

Загальна кількість підтверджених заражень з початку епідемії досягла 172 239. З них 7723 хворих померли, одужали – більше 150 тисяч.

Нагадаємо, з понеділка у Німеччині почалися нові послаблення карантинних обмежень. Правила відрізняються залежно від землі.

Канцлерка Ангела Меркель закликала громадян не наражати на небезпеку те, чого вдалося досягти у прагненні сповільнити поширення коронавірусу.

Магазини, школи та фабрики у Німеччині цього тижня знову запрацювали, з 15 травня очікується певне послаблення на кордонах. Але правило тримати дистанцію в 1,5 метра від інших все ще діє, як і масковий режим у громадському транспорті і в більшості магазинів.