Меркель закликала німців не ставити під загрозу досягнення у боротьбі з епідемією

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель закликала громадян не наражати на небезпеку те, чого вдалося досягти у прагненні сповільнити поширення коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Магазини, школи та фабрики у Німеччині цього тижня знову запрацювали, з 15 травня очікується певне послаблення на кордонах. Але правило тримати дистанцію в 1,5 метра від інших все ще діє, як і масковий режим у громадському транспорті і в більшості магазинів.

Канцлерка закликала до обережності попри інтенсивний тиск з боку деяких земельних прем'єрів і бізнесу, які наполягають на більш швидкому послабленні карантину.

"Коронавірус залишається небезпечним для всіх нас", - заявила Меркель в нижній палаті парламенту, додавши, що німці ще деякий час будуть жити з пандемією, оскільки досі не знайдено ефективного лікування або вакцини.

"Було б гнітюче, якби нам довелося повернутися до обмежень, яких ми прагнемо позбутися через те, що ми хочемо занадто багато чого і занадто скоро", - сказала Меркель.

Коефіцієнт поширення коронавірусу в Німеччині, який, за словами Меркель, повинен залишатися нижче критичного порогу 1, щоб уникнути надмірного навантаження на систему охорони здоров'я, знизився до 0,94 у вівторок з 1,07 в понеділок.

За даними Інституту інфекційних хвороб імені Роберта Коха, в Німеччині зареєстровано 171 306 підтверджених випадків зараження коронавірусом, 7 634 людини померли.