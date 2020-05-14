Эпидемия в Германии: число новых инфекций снова возросло

В Германии было зарегистрировано более 900 новых случаев коронавируса за последние 24 часа, что примерно на 100 больше, чем вчера.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на последние данные Института Роберта Коха.

За последние 24 часа в Германии было зарегистрировано 933 новых случая коронавируса по сравнению с 798 вчера – столько же, сколько 12 мая.

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За последние сутки умерли 89 пациентов с коронавирусом – меньше, чем в предыдущие два дня, когда было зарегистрировано 116 и 101 смертей соответственно. Выздоровело более 1600 человек.

Общее количество подтвержденных инфекций с начала эпидемии достигло 172 239. Из них 7 723 пациента умерли, более 150 000 – выздоровели.

Напомним, новое смягчение карантинных ограничений началось в Германии в понедельник. Правила отличаются в зависимости от земли.

Канцлер Ангела Меркель призвала граждан не подвергать опасности то, что было достигнуто в попытке замедлить распространение коронавируса.

Магазины, школы и фабрики в Германии были снова открыты на этой неделе, и 15 мая на границах ожидается некоторое смягчение. Но правило о дистанции 1,5 метра от других по-прежнему остается, как и масковый режим в общественном транспорте и в большинстве магазинов.