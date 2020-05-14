Італія схвалила новий пакет підтримки економіки на 55 млрд євро 

Уряд Італії презентував давно очікуваний пакет заходів зі стимулювання економіки на 55 мільярдів євро, щоб подолати економічний вплив пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

"Ми працювали над цим декретом, усвідомлюючи труднощі, з якими стикається країна", - оголосив прем’єр-міністр Джузеппе Конте на пресконференції в середу.

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Нова постанова тимчасово заморожує корпоративний податок для всіх компаній з річним оборотом менше ніж 250 млн євро і надає безповоротну допомогу в розмірі до 40 тисяч євро для малих підприємств.

Пакет також дозволяє уряду втручатися і рекапіталізувати сильно постраждалі компанії відповідно до нових правил ЄС щодо державної допомоги, які допускають державні вливання капіталу.

Уряд також виділив 25,6 млрд євро на розширення існуючої допомоги по безробіттю, понад 3 млрд євро на систему охорони здоров’я, 1,4 млрд євро на університети та наукові дослідження і понад 1 млрд євро на сільськогосподарський сектор.

Указ також вводить так званий "надзвичайний дохід" до 800 євро для сімей з низьким доходом.

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Нові заходи також включають підтримку туризму, сектора, на який припадає майже 13% італійської економіки.

Сім'ї з низькими доходами отримають "відпустковий бонус" у розмірі до 500 євро на одне помешкання, а готелі і морські курорти отримають вигоди від податкових знижок.

2 мільярди євро допомоги отримає бізнес, який повинен буде адаптувати свою діяльність для відповідності новим вимогам соціального дистанціювання, особливо в туристичній галузі.

Італія також легалізує мігрантів, які працюють в сільському господарстві і догляді за помешканнями.

В середині березня уряд Італії затвердив інший декрет, який передбачав виділення 25 мільярдів євро для покриття збитків від коронавірусу та спеціальних заходів для порятунку економіки.

Нагадаємо, бари, ресторани, перукарні та салони краси відкриються по всій Італії з 18 травня.

Детальніше про те, як Італія планує виходити з карантину, читайте тут: Одужання Італії: як країна відновлює життя після жорсткого карантину.

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