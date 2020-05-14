Италия одобрила новый пакет поддержки экономики на 55 млрд евро

Правительство Италии представило долгожданный пакет мер по стимулированию экономики на 55 млрд евро, чтобы преодолеть экономическое влияние пандемии коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

"Мы работали над этим декретом, осознавая трудности, с которыми сталкивается страна", - заявил премьер-министр Джузеппе Конте на пресс-конференции в среду.

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Новое постановление временно замораживает корпоративный налог для всех компаний с годовым оборотом менее 250 млн евро и предоставляет безвозвратную помощь в размере до 40 000 евро для малых предприятий.

Пакет также позволяет правительству вмешиваться и рекапитализировать сильно пострадавшие компании в соответствии с новыми правилами ЕС о государственной помощи, которые допускают государственные вливания капитала.

Правительство также выделило 25,6 млрд евро на расширение существующей пособия по безработице, более 3 млрд евро на систему здравоохранения, 1,4 млрд евро на университеты и научные исследования и более 1 млрд евро в сельскохозяйственный сектор.

Указ также вводит так называемый "чрезвычайный доход" до 800 евро для семей с низким доходом.

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Новые меры также включают поддержку туризма, сектора, на который приходится почти 13% итальянской экономики.

Семьи с низкими доходами получат "отпускной бонус" в размере до 500 евро на одно домохозяйство, а отели и морские курорты получат выгоды от налоговых скидок.

2 миллиарда евро помощи получит бизнес, который должен будет адаптировать свою деятельность для соответствия новым требованиям социального дистанцирования, особенно в туристической отрасли.

Италия также легализует мигрантов, работающих в сельском хозяйстве и уходе за помещениями.

В середине марта правительство Италии утвердило другой декрет, предусматривающий выделение 25 млрд евро для покрытия убытков от коронавируса и специальных мероприятий для спасения экономики.

Напомним, бары, рестораны, парикмахерские и салоны красоты откроются по всей Италии с 18 мая.

Подробнее о том, как Италия планирует выходить из карантина, читайте здесь: Выздоровление Италии: как страна восстанавливает жизнь после жесткого карантина.

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