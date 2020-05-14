Сербія покладає надії на китайців у відродженні туризму

Сербія покладає свої надії на відродження туризму на китайських туристів.

Про це сказав міністр туризму і торгівлі Сербії Расім Ляїч в інтерв’ю Reuters, повідомляє "Європейська правда".

"Весь світ бореться за китайських туристів... коли повернуться кращі часи, якщо вони взагалі настануть, ми повинні бути готові повернути їх", - заявив він.

Число іноземних туристів, які відвідують Сербію, було близьким до нуля в квітні і першій половині травня.

Ляїч очікує, що загальний обсяг доходів від іноземних туристів цього року скоротиться приблизно на 1 мільярд євро.

Коли до цього додається падіння доходів від місцевих туристів, втрати можуть бути "виміряні мільярдами" євро, сказав він.

Зазначається, що Fliggy, онлайн-турагентство, що належить китайській компанії електронної комерції Alibaba, почне просувати поїздки до Сербії в п'ятницю.

Сербія не має виходу до моря, пляжів, які приваблюють туристів в сусідні Хорватію і Чорногорію, але у неї є тепле літо і гірські курорти, а міста Белград, Нові-Сад і Ніш є популярними пам'ятками.

Іноземна валюта від туризму становить близько 2,5% валового внутрішнього продукту країни, і близько 3% робочої сили зайнято в туризмі.

Китайські туристи становили близько 10% іноземних туристів у 2019 році, що в п'ять разів більше, ніж у 2018 році, після того як дві країни досягли угоди про безвізовий в'їзд.