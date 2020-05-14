Сербия возлагает надежды на китайцев в возрождении туризма

Сербия возлагает свои надежды в возрождении туризма на китайских туристов.

Об этом сказал министр туризма и торговли Сербии Расим Ляич в интервью Reuters, сообщает "Европейская правда".

"Весь мир борется за китайских туристов... когда вернутся лучшие времена, если они вообще наступят, мы должны быть готовы вернуть их", - заявил он.

Число иностранных туристов, посещающих Сербию, было близким к нулю в апреле и первой половине мая.

Ляич ожидает, что общий объем доходов от иностранных туристов в этом году сократится примерно на 1 млрд евро.

Когда к этому добавляется падение доходов от местных туристов, потери могут быть "измерены миллиардами" евро, сказал он.

Отмечается, что Fliggy, онлайн-турагентство, принадлежащее китайской компании электронной коммерции Alibaba, начнет продвигать поездки в Сербию в пятницу.

Сербия не имеет выхода к морю, пляжам, которые привлекают туристов в соседние Хорватию и Черногорию, но у нее есть теплое лето и горные курорты, а города Белград, Нови-Сад и Ниш популярны достопримечательностями.

Иностранная валюта от туризма составляет около 2,5% валового внутреннего продукта страны, и около 3% рабочей силы занято в туризме.

Китайские туристы составляли около 10% иностранных туристов в 2019 году, что в пять раз больше, чем в 2018 году, после того как две страны достигли соглашения о безвизовом въезде.