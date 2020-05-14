ЄС продовжив на рік дію санкційного режиму за кібератаки

Рада ЄС продовжила до 18 травня 2021 року дію режиму санкцій у відповідь на злочинну кібердіяльність.

Про це, як передає "Європейська правда", йдеться у повідомленні Ради ЄС.

Витік даних, крадіжка інтелектуальної власності, атаки на ІТ-інфраструктуру та викрадення секретної інформації можуть у майбутньому призвести до того, що ЄС накладе санкції на відповідальних за такі дії іноземних юридичних та фізичних осіб.

Санкції можуть бути спрямовані на тих, хто вчиняє ці види кібердіяльності в будь-якому місці, незалежно від їхньої національності та місцезнаходження.

"Основною метою залишається стримування і реагування на кібератаки, спрямовані проти ЄС або його держав-членів. Обмежувальні заходи включають заборону на в'їзд осіб до ЄС і заморожування активів фізичних і юридичних осіб. Крім того, фізичним і юридичним особам ЄС заборонено надавати кошти тим, хто включений до переліку" - пояснили у Раді ЄС.

Це рішення було прийнято всього через кілька днів після заяви Європейського Союзу та його держав-членів про умисні кібератаки, що використовують пандемію коронавірусу. В заяві була відзначена рішучість ЄС запобігати, стримувати, стримувати і реагувати на зловмисні кібератаки, в тому числі в рамках його більш широкого реагування на кризу COVID-19.