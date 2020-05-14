ЕС продлил на год действие санкционного режима из-за кибератаки

Совет ЕС продлил до 18 мая 2021 года действие режима санкций в ответ на преступную кибердеятельность.

Об этом, как передает "Европейская правда", говорится в сообщении Совета ЕС.

Утечка данных, кража интеллектуальной собственности, атаки на ИТ-инфраструктуру и похищения секретной информации могут в будущем привести к тому, что ЕС наложит санкции на ответственных за такие действия иностранных юридических и физических лиц.

Санкции могут быть направлены на тех, кто совершает эти виды кибердеятельности в любом месте, независимо от их национальности и местонахождения.

"Основной целью остается сдерживание и реагирование на кибератаки, направленные против ЕС или его государств-членов. Ограничительные меры включают запрет на въезд лиц в ЕС и замораживание активов физических и юридических лиц. Кроме того, физическим и юридическим лицам ЕС запрещено предоставлять средства тем, кто включен в перечень", - пояснили в Совете ЕС.

Это решение было принято всего через несколько дней после заявления Европейского Союза и его государств-членов об умышленных кибератаках, использующих пандемию коронавируса. В заявлении была отмечена решимость ЕС предотвращать, сдерживать и реагировать на злонамеренные кибератаки, в том числе в рамках его более широкого реагирования на кризис COVID-19.