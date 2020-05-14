Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

В Італії зросла добова смертність від коронавірусу

ЄС готує заміну саміту Східного партнерства - ЗМІ

Італія оголосила масову легалізацію трудових мігрантів

Депутати Європарламенту просять ЄС ввести санкції та припинити виплати Угорщині






Україна хоче більш прогресивної політики ЄС щодо Східного партнерства

Четвер, 14 травня 2020, 19:07

Україна прагне повного членства у ЄС та на цьому етапі прагне більш прогресивної політики щодо Східного партнерства з боку Євросоюзу. 

Про це під час онлайн-дискусії "Україна в Східному партнерстві: амбітний порядок денний після 2020 року" в четвер заявив віцепрем’єр Вадим Пристайко, повідомляє "Європейська правда". 

"Політика ЄС щодо Східного партнерства повинна бути прогресивною і далекоглядною, аби ми бачили нові стратегічні цілі для східних партнерів. Як ми це бачимо в Україні - це поступовий доступ до усіх чотирьох свобод Європейського союзу", - розповів Пристайко. 

Читайте також
Європейські прагнення і зближення економік: Рада ЄС затвердила політику щодо Східного партнерства

За його словами, нинішній підхід ЄС "не досить стратегічний" і майбутнє партнерства буде непевним, якщо рівень співпраці з ЄС і масштаб досягнень асоційованих членів, таких як Україна, ігноруватиметься. 

"Ми вважаємо, що ці досягнення і прогрес не мають бути знехтувані чи особливо знецінені", - сказав Пристайко. 

За його словами, нині мета України незмінна - "повне членство, європейська та євроатлантична інтеграція".  "Як віцепрем’єр я не відчуваю, що цьому курсу щось загрожує. Ми йдемо вперед на повній швидкості", - запевнив Пристайко. 

Щодо майбутнього Східного партнерства Пристайко заявив, що Україна очікує від ЄС перегляду спільного підходу щодо України, Грузії та Молдови, який би передбачав глибшу інтеграцію з ЄС для партнерів.

Як повідомлялося, Європейський Союз планує перенести традиційний саміт Східного партнерства, натомість замість запланованого на 18 червня заходу готується проведення відеоконференції.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Східне партнерство
powered by lun.ua