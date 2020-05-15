Штутгарт дозволив акцію проти коронавірусних обмежень на 5 тисяч учасників

Влада Штутгарта дозволила провести демонстрацію проти запроваджених через коронавірус обмежень, скоротивши максимальне число учасників до 5 тисяч.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання SWR.

Акція запланована на суботу. При цьому організатори спочатку просили дозволу на проведення демонстрації з 10 тисячами учасників.

Всі учасники повинні будуть дотримуватися мінімальної дистанції. Підхід і вихід з демонстрації повинен бути влаштований так, щоб учасники не вступали в прямий контакт.

"Ми ретельно зважили все. Це було балансуванням між захистом від інфекції та свободою зборів. Керівник зборів відповідальний за те, щоб приписи дотримувалися", - заявив бургомістр з питань безпеки, порядку і спорту Мартін Шайрер.

Глава муніципального департаменту охорони здоров'я Штефан Ехехальт також підкреслив особисту відповідальність демонстрантів.

Він попросив їх дотримуватися лімітів на користування транспортом і надягати необхідні маски під час поїздок. За даними мерії, минулої суботи учасники акції перебували в автобусі і поїзді без необхідного захисту.

"Це безвідповідально - виступати з таким протестом. Будь-хто, хто подорожує без маски, повинен розраховувати на штраф у розмірі 300 євро" - сказав Шайрер.