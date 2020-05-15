Штутгарт разрешил акцию против коронавирусных ограничений на 5 тысяч участников

Власти Штутгарта позволили провести демонстрацию против введенных из-за коронавируса ограничений, сократив максимальное число участников до 5 тысяч.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание SWR.

Акция запланирована на субботу. При этом организаторы изначально просили разрешения на проведение демонстрации с 10 тысячами участников.

Все участники должны будут соблюдать минимальную дистанцию. Подход и выход из демонстрации должен быть устроен так, чтобы участники не вступали в прямой контакт.

"Мы тщательно взвесили все. Это было балансированием между защитой от инфекции и свободой собраний. Руководитель сборов ответственен за то, чтобы предписания соблюдались", - заявил бургомистр по вопросам безопасности, порядка и спорта Мартин Шайрер.

Глава муниципального департамента здравоохранения Штефан Эхехальт также подчеркнул личную ответственность демонстрантов.

Он попросил их соблюдать лимиты на пользование транспортом и надевать необходимые маски во время поездок. По данным мэрии, в минувшую субботу участники акции находились в автобусе и поезде без необходимой защиты.

"Это безответственно выступать с таким протестом. Любой, кто путешествует без маски, должен рассчитывать на штраф в размере 300 евро" - сказал Шайрер.