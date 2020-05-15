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У Чехії з 25 травня відкриють ресторани, бари та басейни

П'ятниця, 15 травня 2020, 13:53

Уряд Чехії оголосив про черговий етап скасування карантинних заходів, введених для боротьби з коронавірусом, з 25 травня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

Через десять днів знову буде дозволено відвідування медичних і соціальних установ.

Також будуть відкриті басейни і ресторани, кафе, бари чи паби, що знаходяться всередині будівель. Але вони повинні будуть закриватися до 11 години вечора.

Відвідувачі повинні носити маски для обличчя, крім часу, коли вони їдять або п'ють. Персонал також повинен бути в масках.

"У клієнта повинна бути маска, коли він відходить від столу і у всіх місцях загального користування", - заявили в Міністерстві охорони здоров'я, додавши, що адміністратор повинен запобігати скупченню людей, які не сидять разом за одним столом.

Ростислав Мадар, епідеміолог Міністерства охорони здоров'я, сказав, що скасування обмежень відбудеться відповідно до графіка, якщо епідеміологічна ситуація не погіршиться протягом наступного тижня.

За останню добу в Чехії підтверджено 82 нових випадки коронавірусу. Число щоденних випадків останні два тижні було нижче 100.

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Коронавірус Карантин Чехія
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