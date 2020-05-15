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В Чехии с 25 мая откроют рестораны, бары и бассейны

Пятница, 15 мая 2020, 13:53
Правительство Чехии объявило об очередном этапе отмены карантинных мер, введенных для борьбы с коронавирусом, с 25 мая.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

Через десять дней снова будет разрешено посещение медицинских и социальных учреждений.

Также будут открыты бассейны и рестораны, кафе, бары или рестораны, которые находятся внутри зданий. Но они должны будут закрываться в 23:00.

Посетители должны носить маски для лица, кроме времени, когда они едят или пьют. Персонал также должен быть в масках.

"У клиента должна быть маска, когда он отходит от стола и во всех местах общего пользования", - заявили в Министерстве здравоохранения, добавив, что администратор должен предотвращать скопление людей, которые не сидят вместе за одним столом.

Ростислав Мадар, эпидемиолог Министерства здравоохранения, сказал, что отмена ограничений  будет проходить в соответствии с графиком, если эпидемиологическая ситуация не ухудшится на следующей неделе.

За последние сутки в Чехии подтверждено 82 новых случая коронавируса. Число ежедневных случаев последние две недели было ниже 100.

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