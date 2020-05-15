Греція змінила Грузію на чолі комітету міністрів Ради Європи

Греція розпочинає головування у комітеті міністрів Ради Європи – після Грузії.

Як пише "Європейська правда", відповідне повідомлення розміщене на сайті інституції.

Передача головування від Грузії до Греції відбулася сьогодні під час відеоконференції за участі 47 країн-членів.

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Заступник глави МЗС Греції із європейських справ Мілтіадіс Варвітсіотіс окреслив пріоритети на період головування країни.

"Зважаючи на поточну ситуацію, Греція вирішила під час свого головування зосередитися на захисті громадського здоров’я та реагуванні на кризу в охороні здоров’я, забезпечуючи водночас повагу до прав людини, демократії та верховенства права", - зазначається у повідомленні.

Серед інших пріоритетів – забезпечення незалежності судової системи та верховенства права, захист вразливих груп дітей та права молоді на цифрову освіту; питання у сфері соціального захисту та охорони довкілля.

4 листопада Афіни мають приймати сесію комітету міністрів, у якій візьмуть участь міністри закордонних справ 47 країн-членів організації. На ній відзначатимуть також 70-річчя Європейської конвенції про захист прав людини. Після Греції у комітеті головуватиме Німеччина.

Нагадаємо, до комітету міністрів Ради Європи входять міністри закордонних справ кожної з країн-членів або їхні постійні дипломатичні представники у Страсбурзі. Комітет міністрів визначає політику Ради Європи, затверджує її бюджет та програму діяльності.