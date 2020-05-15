Греция сменила Грузию во главе комитета министров Совета Европы

Греция начинает председательство в комитете министров Совета Европы – после Грузии.

Как пишет "Европейская правда", соответствующее сообщение размещено на сайте институции.

Передача председательства от Грузии Греции состоялась сегодня во время видеоконференции с участием 47 стран-членов.

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Заместитель главы МИД Греции по европейским делам Милтиадис Варвитсиотис очертил приоритеты на период председательства страны.

"Учитывая текущую ситуацию, Греция решила во время своего председательства сосредоточиться на защите общественного здоровья и реагировании на кризис в здравоохранении, при этом приделяя внимание уважению прав человека, демократии и верховенства права", - отмечается в сообщении.

Среди других приоритетов – обеспечение независимости судебной системы и верховенства права, защита уязвимых групп детей и права молодежи на цифровое образование; вопросы в сфере социальной защиты и охраны окружающей среды.

4 ноября Афины планируют принимать сессию комитета министров, в которой примут участие министры иностранных дел 47 стран-членов организации. На ней будут отмечать также 70-летие Европейской конвенции о защите прав человека. После Греции в комитете будет председательствовать Германия.

Напомним, в комитет министров Совета Европы входят министры иностранных дел каждой из стран-членов или их постоянные дипломатические представители в Страсбурге. Комитет министров определяет политику Совета Европы, утверждает его бюджет и программу деятельности.