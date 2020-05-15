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Епідемія у Британії: від коронавірусу померли 34 тисячі людей

П'ятниця, 15 травня 2020, 17:48

Кількість осіб з підтвердженим коронавірусом, які померли у Великій Британії від початку епідемії, 15 травня сягнула 33 998. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на британський департамент охорони здоров'я і соціального забезпечення.

За минулу добу у Великій Британії померли ще 384 людини. У четвер цей показник становив 428.

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Із майже 34 тисячами померлих Британія є на другому місці у світі за кількістю летальних випадків після США.

В Британії від початку епідемії проведено 2 353 078 тестів на коронавірус, з яких 133 784 - 14 травня.

Як повідомлялося, в Англії з середи послабили карантинні обмеження, запроваджені для стримування епідемії коронавірусу.

Водночас у Шотландії, Уельсі та Північній Ірландії адміністрація вирішила зберегти жорсткі заходи, але з пом'якшеннями.

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Коронавірус Епідемія у цифрах Велика Британія
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