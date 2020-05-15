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Вибори нового лідера партії Меркель відбудуться не раніше грудня – ЗМІ

П'ятниця, 15 травня 2020, 18:29

Лідерка керівної партії Німеччини Християнсько-демократичний союз Аннегрет Крамп-Карренбауер виключила скликання спеціального з’їзду партії для виборів її нового керівника.

Про це повідомила німецька медіа група RND, передає "Європейська правда".

Крамп-Карренбауер під час відеоконференції в п'ятницю з канцлеркою Ангелою Меркель і близько 150 головами окружних відділів ХДС, що спеціального партійного з'їзду не буде і що планується звичайний партійний з'їзд в грудні 2020 року. На ньому і мають обрати голову партії.

У листі, відправленому через кілька годин після відеоконференції, Крамп-Карренбауер написала: "Незважаючи на коронавірус, мета залишається тією ж, яку ми, як ХДС, поставили собі на початку року: ми хочемо бути укомплектованими кадрами, організаційно і програмно, щоб успішно брати участь в майбутніх виборчих кампаніях ".

Раніше повідомлялося, що політики в Берліні високо оцінюють підхід канцлера Ангели Меркель до коронавірусної кризи і ведуть дискусії про п'ятий термін її повноважень.

65-річна Меркель разом з відходом з поста голови Християнсько-демократичного союзу оголосила в жовтні 2018 року, що вона не буде претендувати на п'ятий термін на посту канцлера.

Однак, її наступниця на посаді лідера ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауер заявила, що не має наміру висувати свою кандидатуру на пост канцлера на наступних парламентських виборах в 2021 році, і після запуску процесу вибору кандидатів на пост канцлера від консерваторів піде з поста лідера ХДС.

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