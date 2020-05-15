Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Комитет по евроинтеграции отправил программу правительства на доработку

В Италии резко выросло суточное количество людей, выздоровевших от коронавируса

Европарламент одобрил 1,2 млрд евро займа Украине для преодоления последствий пандемии

Польская оппозиция сменила кандидата на президентских выборах






Выборы нового лидера партии Меркель состоятся не раньше декабря – СМИ

Пятница, 15 мая 2020, 18:29

Лидер правящей партии Германии Христианско-демократический союз Аннегрет Крамп-Карренбауэр исключила созыв специального съезда партии для выборов ее нового руководителя.

Об этом сообщила немецкая медиа группа RND, передает "Европейская правда".

Крамп-Карренбауер во время видеоконференции в пятницу с канцлером Ангелой Меркель и около 150 председателями окружных отделов ХДС, что специального партийного съезда не будет и что планируется обычный партийный съезд в декабре 2020 года. На нем и должны избрать председателя партии.

В письме, отправленном через несколько часов после видеоконференции, Крамп-Карренбауер написала: "Несмотря на коронавирус, цель остается той же, которую мы, как ХДС, поставили себе в начале года: мы хотим быть укомплектованными кадрами, организационно и программно, чтобы успешно принимать участие в будущих избирательных кампаниях ".

Ранее сообщалось, что политики в Берлине высоко оценивают подход канцлера Ангелы Меркель в коронавірусної кризиса и ведут дискуссии о пятый срок ее полномочий.

65-летняя Меркель вместе с уходом с поста председателя Христианско-демократического союза объявила в октябре 2018 года, что она не будет претендовать на пятый срок на посту канцлера.

Однако, ее преемница на посту лидера ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауер заявила, что не намерена выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера на следующих парламентских выборах в 2021 году, и после запуска процесса выбора кандидатов на пост канцлера от консерваторов уйдет с поста лидера ХДС.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
powered by lun.ua