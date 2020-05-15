Выборы нового лидера партии Меркель состоятся не раньше декабря – СМИ

Лидер правящей партии Германии Христианско-демократический союз Аннегрет Крамп-Карренбауэр исключила созыв специального съезда партии для выборов ее нового руководителя.

Об этом сообщила немецкая медиа группа RND, передает "Европейская правда".

Крамп-Карренбауер во время видеоконференции в пятницу с канцлером Ангелой Меркель и около 150 председателями окружных отделов ХДС, что специального партийного съезда не будет и что планируется обычный партийный съезд в декабре 2020 года. На нем и должны избрать председателя партии.

В письме, отправленном через несколько часов после видеоконференции, Крамп-Карренбауер написала: "Несмотря на коронавирус, цель остается той же, которую мы, как ХДС, поставили себе в начале года: мы хотим быть укомплектованными кадрами, организационно и программно, чтобы успешно принимать участие в будущих избирательных кампаниях ".

Ранее сообщалось, что политики в Берлине высоко оценивают подход канцлера Ангелы Меркель в коронавірусної кризиса и ведут дискуссии о пятый срок ее полномочий.

65-летняя Меркель вместе с уходом с поста председателя Христианско-демократического союза объявила в октябре 2018 года, что она не будет претендовать на пятый срок на посту канцлера.

Однако, ее преемница на посту лидера ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауер заявила, что не намерена выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера на следующих парламентских выборах в 2021 году, и после запуска процесса выбора кандидатов на пост канцлера от консерваторов уйдет с поста лидера ХДС.