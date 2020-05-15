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Комітет з євроінтеграції відправив програму уряду на доопрацювання

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Комітет з євроінтеграції відправив програму уряду на доопрацювання

П'ятниця, 15 травня 2020, 20:36

Комітет з питань інтеграції України з ЄС на онлайн-засіданні 15 травня відправив на доопрацювання програму уряду Дениса Шмигаля. 

Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті комітету, пише "Європейська правда".

"Комітет одностайно проголосував за те, щоб відправити на доопрацювання програму діяльності Кабінету міністрів України", - сказано у повідомленні. 

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Експерти комітету надіслали низку рекомендацій до програми у сфері євроінтеграції. Детальніше про них - у новині У єврокомітеті Ради пояснили Шмигалю, чого бракує у програмі його уряду.

Програму діяльності уряду Дениса Шмигаля було затверджено 2 квітня. У програмі, зокрема, підтверджується незмінний курс на європейську та євроатлантичну інтеграцію України.

За словами нардепа фракції "Голос" Ярослава Железняка, 12 з 23 комітетів ВРУ відправили уряд доопрацьовувати програму.

Зокрема, таку рекомендацію надали комітет з питань екологічної політики, комітет з питань організації державної влади, комітет з питань фінансів, податкової та митної політики, комітет з питань економічного розвитку.

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Асоціація з ЄС
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