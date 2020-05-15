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Комитет по евроинтеграции отправил программу правительства на доработку

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Комитет по евроинтеграции отправил программу правительства на доработку

Пятница, 15 мая 2020, 20:36

Комитет по вопросам интеграции Украины с ЕС на онлайн-заседании 15 мая отправил на доработку программу правительства Дениса Шмыгаля.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте комитета, пишет "Европейская правда".

"Комитет единогласно проголосовал за то, чтобы отправить на доработку программу деятельности Кабинета министров Украины", - сказано в сообщении.

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Эксперты комитета направили ряд рекомендаций к программе в сфере евроинтеграции. Подробнее о них - в новости В еврокомитете Рады объяснили Шмыгалю, чего не хватает в программе его правительства.

Программу деятельности правительства Дениса Шмыгаля утвердили 2 апреля. В программе, в частности, подтверждается неизменный курс на европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины.

По словам нардепа фракции "Голос" Ярослава Железняка, 12 из 23 комитетов ВРУ отправили правительство дорабатывать программу.

В частности, такую ​​рекомендацию дали комитет по вопросам экологической политики, комитет по вопросам организации государственной власти, комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, комитет по вопросам экономического развития.

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