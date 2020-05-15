У єврокомітеті Ради пояснили Шмигалю, чого бракує у програмі його уряду

Комітет з інтеграції України до ЄС рекомендує уряду Дениса Шмигаля пов’язати більшість пріоритетів своєї діяльності з Угодою про асоціацію України та ЄС.

Про це йдеться у рекомендаціях комітету до програми діяльності Кабміну, з якими ознайомилась "Європейська правда".

Як повідомлялось, комітет на онлайн-засіданні 15 травня відправив на доопрацювання програму уряду Дениса Шмигаля.

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Як зазначають у комітеті, позитивом є те, що Угода про асоціацію згадується у вступі програми як інструмент для курсу європейської інтеграції України.

Проте під час аналізу короткотермінових та довгострокових пріоритетів в діяльності уряду комітет виявив, що Угода згадується тільки один раз – в рамках пріоритету "Підтримка вітчизняного промислового виробника" для реалізації так званого "промислового безвізу".

"На нашу думку більшість пріоритетів повинні бути пов’язані із Угодою про асоціацію, оскільки це інструмент європеїзації України, який також може значно допомогти в подоланні наслідків поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19", - заявили у комітеті.

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Підкреслюється, що приєднання України до Єдиного цифрового ринку ЄС має бути визначено як ключове завдання в рамках пріоритету "Цифрова трансформація".

"Цей пріоритет має бути визначений центральним на 2020 рік в рамках виконання Угоди про асоціацію", - зазначається у рекомендаціях.

Комітет рекомендує додати євроінтеграційні завдання до 11 підрозділів програми.

Окремо комітет підкреслює необхідність вжити невідкладних заходів щодо призначення директора Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції.

За словами нардепа фракції "Голос" Ярослава Железняка, 12 з 23 комітетів ВРУ відправили уряд доопрацьовувати програму.