В еврокомитете Рады объяснили Шмыгалю, чего не хватает в программе его правительства

Комитет по интеграции Украины в ЕС рекомендует правительству Дениса Шмыгаля связать большинство приоритетов своей деятельности с Соглашением об ассоциации Украины и ЕС.

Об этом говорится в рекомендациях комитета к программе деятельности Кабмина, с которым ознакомилась "Европейская правда".

Как сообщалось, комитет на онлайн-заседании 15 мая отправил на доработку программу правительства Дениса Шмыгаля.

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Как отмечают в комитете, позитивом является то, что Соглашение об ассоциации упоминается во введении программы как инструмент для курса европейской интеграции Украины.

Однако при анализе краткосрочных и долгосрочных приоритетов в деятельности правительства комитет обнаружил, что соглашение упоминается только один раз - в рамках приоритета "Поддержка отечественного промышленного производителя" для реализации так называемого "промышленного безвиза".

"По нашему мнению большинство приоритетов должны быть связаны с Соглашением об ассоциации, поскольку это инструмент европеизации Украины, который также может значительно помочь в преодолении последствий распространения острой респираторной болезни COVID-19", - заявили в комитете.

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Подчеркивается, что присоединение Украины к Единому цифровому рынку ЕС должно быть определено как ключевая задача в рамках приоритета "Цифровая трансформация".

"Этот приоритет должен быть определен центральным на 2020 год в рамках выполнения Соглашения об ассоциации", - отмечается в рекомендациях.

Комитет рекомендует добавить евроинтеграционные задачи до 11 подразделов программы.

Отдельно комитет подчеркивает необходимость принять безотлагательные меры по назначению директора Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции.

По словам нардепа фракции "Голос" Ярослава Железняка, 12 из 23 комитетов ВРУ отправили правительство дорабатывать программу.