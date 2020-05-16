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У Британії зросла кількість померлих від коронавірусу

Субота, 16 травня 2020, 17:16

У Великій Британії збільшився щоденний показник смертності від ускладнень, спричинених коронавірусом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать дані Департаменту охорони здоров'я і соціального захисту.

Зокрема, за останню добу зафіксовано 468 летальних випадків. Вчора, 15 травня, повідомлялося про смерть 384 людей. У четвер цей показник становив 428 осіб

Загалом з початку епідемії у Британії зафіксовано 34 466 летальних випадків серед інфікованих коронавірусом.

За добу підтверджено 3451 новий випадок інфікування, загалом були інфіковані 240 161 особа.

У Британії від початку епідемії проведено 2 489 563 тестів на коронавірус, з яких 136 486 - 15 травня.

Як повідомлялося, в Англії з середи послабили карантинні обмеження, запроваджені для стримування епідемії коронавірусу.

Водночас у Шотландії, Уельсі та Північній Ірландії адміністрація вирішила зберегти жорсткі заходи, але з пом'якшеннями.

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