Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

У Франції затримали ексдиректора радіостанції, підозрюваного у організації геноциду

В Іспанії за добу від коронавірусу померли 87 людей – найменше за понад два місяці

У Франції за добу від коронавірусу померли менше 100 людей

У Греції відкрили пляжі: тисячі людей і затори на під'їздах






Україна стала спостерігачем в Комітеті охорони здоров’я ЄС - Степанов

Неділя, 17 травня 2020, 11:47

Україну прийняли до складу Комітету охорони здоров’я ЄС у якості спостерігача.

Про це на щоденному брифінгу заявив глава МОЗ Максим Степанов, повідомляє "Європейська правда".

"Днями ми отримали листа від Європейської комісії, що Україну прийнято до складу Комітету з охорони здоров’я Європейського союзу в якості спостерігача. Це така дуже важлива подія для нас, тому що до складу цього комітету входять всі провідні країни Європейського союзу" - сказав Степанов.

Він пояснив, що під час засідань цього комітету розглядається, яким чином реагують ті чи інші країни на виклики, які зараз стоять перед всім світом, в тому числі перед ЄС.

"Ми дуже раді долучитися і я впевнений, що це піде тільки на користь Україні і нашої системи охорони здоров’я" - сказав глава МОЗ.

Слід зазначити, що станом на неділю на сайті Комітету охорони здоров’я ЄС України немає у переліку спостерігачів. Спостерігачами у комітеті наразі виступають Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія, Сербія та Туреччина.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua