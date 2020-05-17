Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Во Франции задержали экс-директора радиостанции, подозреваемого в организации геноцида

В Испании за сутки от коронавируса умерли 87 человек – менше всего за более чем два месяца

Во Франции за сутки от коронавируса умерли менее 100 человек

В Греции открыли пляжи: тысячи людей и заторы на подъездах






Украина стала наблюдателем в Комитете здравоохранения ЕС - Степанов

Воскресенье, 17 мая 2020, 11:47

Украину приняли в состав Комитета здравоохранения ЕС в качестве наблюдателя.

Об этом на ежедневном брифинге заявил глава Минздрава Максим Степанов, сообщает "Европейская правда".

"На днях мы получили письмо от Европейской комиссии, что украина принята в состав Комитета по здравоохранению Европейского союза в качестве наблюдателя. Это такая очень важное событие для нас, потому что в состав этого комитета входят все ведущие страны Европейского союза", - сказал Степанов.

Он пояснил, что во время заседаний этого комитета рассматривается, каким образом реагируют те или иные страны на вызовы, которые сейчас стоят перед всем миром, в том числе перед ЕС.

"Мы очень рады присоединиться и я уверен, что это пойдет только на пользу Украине и нашей системы здравоохранения", - сказал глава Минздрава.

Следует отметить, что по состоянию на воскресенье на сайте Комитета здравоохранения ЕС Украины нет в списке наблюдателей. Наблюдателями в комитете сейчас выступают Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Сербия и Турция.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
powered by lun.ua