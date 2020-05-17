Эстония выходит из режима чрезвычайного положения

Правительство Эстонии на электронном заседании одобрил решение, которым с понедельника в стране завершается чрезвычайное положение.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал ERR.

Ограничения, введенные во время чрезвычайного положения, будут постепенно смягчаться, их переведут на новые юридические основания. Продолжит действовать и самое главное ограничение на передвижение - так называемое правило "2+2". По завершении чрезвычайного положения в Эстонии продолжит действовать чрезвычайная ситуация в области здравоохранения.

Правительство решило завершить чрезвычайное положение, руководствуясь тем, что распространение коронавирус в Эстонии пошло на убыль.

Необходимость продолжать чрезвычайном положении отпала и потому, что путем изменения соответствующих законов как правительства, так и правительственным учреждениям были обеспечены достаточно эффективные возможности при необходимости снова оперативно ввести меры для предотвращения.

"Благодаря разумному и ответственному поведению наших людей, в Эстонии стало возможным завершить чрезвычайное положение. Наши совместные усилия позволяют нам вернуться к обычному укладу жизни", - сказал премьер-министр Юри Ратас.

"Вместе с тем мы должны сохранять бдительность, чтобы и в дальнейшем не потерять контроль над распространением вируса. Это означает, что чрезвычайное положение закончится, но некоторые ограничения продолжат действовать. Это необходимо, чтобы не допустить новой волны заболеваемости", - подчеркнул премьер-министр.