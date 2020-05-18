Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

В Італії нові послаблення карантину: відкрилися бари, ресторани і перукарні

Франція опинилася на 3-му місці у Європі за кількістю загиблих від епідемії

Тисячі румун, охочих повернутися додому, утворили величезні черги на кордоні 

Медичні працівники у Бельгії влаштували коридор ганьби прем’єр-міністру 






У Британії найнижчий за тижні показник добової смертності від коронавірусу

Понеділок, 18 травня 2020, 08:08

У Британії в неділю зафіксували найнижчий за багато тижнів показник смертності інфікованих коронавірусом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать дані Департаменту охорони здоров'я і соціального захисту.

170 людей померли за добу - це найнижчий показник з 24 березня, наступного дня після запровадження жорсткого карантину. Варто зазначити, що кількість смертей у вихідні дні нерідко буває нижча, ніж протягом тижня, через специфіку звітності.

Читайте також
У Британії зафіксували найглибше з 2008 року падіння економіки

Від початку пандемії офіційно зареєстрували 34 636 смертей у зв’язку з коронавірусом. Проведено тестування понад 1,8 млн осіб - у 243 695 підтверджено коронавірус.

Нагадаємо, в Англії з середи послабили карантинні обмеження, запроваджені для стримування епідемії коронавірусу. Тепер людям можна відвідувати парки та узбережжя, дотримуючись безпечної дистанції і уникаючи популярних місць відпочинку.

Водночас у Шотландії, Уельсі та Північній Ірландії адміністрація вирішила зберегти жорсткі заходи, але з пом'якшеннями.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коронавірус Велика Британія Епідемія у цифрах
powered by lun.ua