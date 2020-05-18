В Британии самый низкий за недели показатель суточной смертности от коронавируса

В Великобритании в воскресенье зафиксировали самый низкий за много недель показатель смертности инфицированных коронавирусом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют данные Департамента здравоохранения и социальной защиты.

170 человек умерли за сутки - это самый низкий показатель с 24 марта, на следующий день после введения жесткого карантина. Стоит отметить, что количество смертей в выходные дни нередко бывает ниже, чем в течение недели, в силу специфики отчетности.

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С начала пандемии официально зарегистрировали 34 636 смертей в связи с коронавирусом. Проведено тестирование более 1,8 млн человек - у 243 695 подтверждено коронавирус.

Напомним, в Англии со среды ослабили карантинные ограничения, введенные для сдерживания эпидемии коронавируса. Теперь людям можно посещать парки и побережья, соблюдая безопасную дистанцию ​​и избегая популярных мест отдыха.

В то же время в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии администрация решила сохранить жесткие меры, но смягчениями.