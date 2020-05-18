После двух месяцев жесткого карантина рестораны, бары, парикмахерские, музеи, спортивные центры и большинство магазинов вновь открыли свои двери в Италии в понедельник.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Corriere Della Sera.

Италия первой в Европе ввела крайне жесткие карантинные ограничения еще в первой декаде марта. 18 мая в стране начинает действовать вторая фаза ослабления карантина.

Читайте также Коронавирус в Италии: число смертей и новых заражений снизилось

Учреждения вновь могут работать при условии соблюдения жестких норм дистанции и правил гигиены. Губернаторы и мэры могут адаптировать правила под нужды регионов.

Людям, у кого температура превышает 37,5, не следует выходить из дома. Пожилым людям и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, рекомендуют выходить только при крайней необходимости.

В общественных местах обязательные маски. В местах покупки еды и одежды - одноразовые перчатки. На входе в торговые центры измеряют температуру.

Собор Святого Петра также открылся для посетителей, Папа Франциск провел мессу возле захоронения Иоанна Павла II, во время которой присутствовали 30 человек.

Документы о подтверждении неотложной цели поездки должны заполнять те, кто выезжает за пределы региона.

Подробнее о том, как Италия планирует выходить из карантина, читайте здесь: Выздоровление Италии: как страна восстанавливает жизнь после жесткого карантина.