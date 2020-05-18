У Швеції хочуть спростити покарання барів за порушення "коронавірусних" правил

У Швеції готують закон, який спростить для місцевих органів влади покарання ресторанів та барів, які не забезпечують дотримання відвідувачами безпечної дистанції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

У Швеції збираються прийняти новий закон, що спростить для місцевої влади проведення перевірок та накладання штрафів на заклади громадського харчування, які не забезпечують дотримання безпечної дистанції між відвідувачами.

Пропозиція полягає у тому, щоб місцеві органи влади могли зачинити заклад, не звертаючись перед тим за погодженням до регіональних органів охорони здоров’я, а також дати їм повноваження штрафувати порушників.

За словами міністра охорони здоров’я Лени Халленгрен, новий закон, якщо буде прийнятий, збільшить кількість перевірок. "Думаю, це буде так, і що у нас у підсумку буде більше діалогу, більше інструкцій, і ми зможемо уникати закриття закладів", - зазначила вона.

Хоча документ збираються приймати за прискореною процедурою, скоріш за все, він набуде чинності не раніше 1 липня.

Нагадаємо, країна після спалаху коронавірусу не запроваджувала жорсткий карантин і не зачиняла бари та ресторани. Водночас, їх зобов’язали дотримуватися заходів безпеки, зокрема, подбати про достатню дистанцію між відвідувачами.

У Стокгольмі за порушення правил вже зачинили 10 ресторанів і барів після виявлених порушень, один з них – вчора (на цей час 9 інших вже вжили додаткових заходів і змогли знову відкритися).

Водночас, зазначає видання, велика кількість закладів добре організували свою роботу.

Станом на 9 травня, відвідуваність барів, ресторанів, ТРЦ, музеїв та кінотеатрів впала приблизно на 16%, порівняно з показниками до початку епідемії.