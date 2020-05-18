В Швеции надеются на открытие границы с Данией не позднее других стран

В Швеции надеются на открытие границы с Данией не позднее, чем Дания согласует соответствующий шаг с другими своими соседями, и будут считать другое решение дискриминационным шагом.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на The Local, об этом заявила министр иностранных дел Анн Линде.

В Швеции надеются на открытие границы с Данией не позднее, чем Дания согласует соответствующий шаг с другими своими соседями, отметила Анн Линде.

"Со стороны Швеции, мы отмечаем, что Еврокомиссия также отметила, что [в вопросе открытия границ] не должно быть дискриминации определенных стран, должен быть общий подход, когда это делать ... Мы можем сказать, что в Сконе [регион на юге Швеции] заражений значительно меньше, чем в районе Копенгагена, и в Дании многие тоже обратил на это внимание ", - отметила Анн Линде.

На прошлой неделе в четверг министр Швеции по северному сотрудничеству Анна Халлберг отметила, что будет "огорчением", если Дания применит дискриминирующий подход.

"Мы не думаем, что дискриминационное отношение одной страны к другой в вопросе открытия внутренних границ приемлемо", - отметила она.

Дания собирается объявить свои планы по открытию границ 1 июня.

Официальная позиция правящей партии социал-демократов - открывать границы со всеми соседями одновременно. В то же время, в оппозиции считают, что для начала можно открыть границы с Норвегией и Германией, но не Швецией - из-за отсутствия там жестких мер по сдерживанию эпидемии.

Скептицизм относительно открытия границы со Швецией выразили даже партии, которые поддерживают правительство. "Я, безусловно, не верю, что следует затягивать открытие границы с Германией до тех пор, пока это также не будет считаться оправданным открыть границу со Швецией", - заявил лидер оппозиционной Либеральной партии Якоб Еллеман-Дженсен.

Граждане Дании могут и сейчас путешествовать в Швеции, но должны оставаться 14 дней в самоизоляции после возвращения.

В Швеции число госпитализированных с коронавирусом пациентов в разы больше, чем у ее соседей - это более 2000 пациентов, тогда как в Дании - 147, Норвегии - 61, Финляндии - 117.

Напомним, 13 мая Европейская комиссия представила пакет руководящих принципов и рекомендаций, чтобы помочь государствам-членам постепенно снять ограничения на поездки и позволить туристическому бизнесу возобновить свою работу после нескольких месяцев блокировки. Одним из главных разделов документа посвящен безопасному восстановлению свободы передвижения и отмене внутреннего пограничного контроля странами ЕС.

Отдельно отмечается принцип недискриминации: когда государство-член решает позволить поездки на ее территорию или в конкретные регионы и районы на своей территории, она должна позволять поездки из всех районов, регионов или стран в ЕС с аналогичными эпидемиологическими условиями.