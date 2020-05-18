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Двоє польських робітників серйозно постраждали під час пожежі на складі у Бельгії

Понеділок, 18 травня 2020, 15:56

Двоє сезонних робітників з Польщі отримали серйозні опіки під час пожежі на складі у бельгійському місті Цепперен.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sudinfo.be.

В одну мить полум'я охопило дах будівлі, перший поверх якої використовувався як місце для ночівлі для приблизно 120 сезонних робітників. Крім того, на першому поверсі ангару розташовувалися холодильні камери і складські приміщення.

Пожежники загасили пожежу, яка спалахнула в ніч на понеділок, з великими труднощами.

На місці перебували двадцять сезонних робітників зі Східної Європи. Вони були доставлені в лікарню після отруєння димом. Ангар був повністю знищений вогнем.

 

Як повідомляє RMF 24, двоє робітників з Польщі – чоловік і жінка – отримали серйозні опіки.

Компанія, в якій вони працювали, займається переробкою фруктів.

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