Двоє польських робітників серйозно постраждали під час пожежі на складі у Бельгії
Двоє сезонних робітників з Польщі отримали серйозні опіки під час пожежі на складі у бельгійському місті Цепперен.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sudinfo.be.
В одну мить полум'я охопило дах будівлі, перший поверх якої використовувався як місце для ночівлі для приблизно 120 сезонних робітників. Крім того, на першому поверсі ангару розташовувалися холодильні камери і складські приміщення.
Пожежники загасили пожежу, яка спалахнула в ніч на понеділок, з великими труднощами.
На місці перебували двадцять сезонних робітників зі Східної Європи. Вони були доставлені в лікарню після отруєння димом. Ангар був повністю знищений вогнем.
Як повідомляє RMF 24, двоє робітників з Польщі – чоловік і жінка – отримали серйозні опіки.
Компанія, в якій вони працювали, займається переробкою фруктів.