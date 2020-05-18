Двое польских рабочих серьезно пострадали при пожаре на складе в Бельгии

Двое сезонных рабочих из Польши получили серьезные ожоги во время пожара на складе в бельгийском городе Цепперен.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sudinfo.be.

В одно мгновение пламя охватило крышу здания, первый этаж которого использовался как место для ночлега для примерно 120 сезонных рабочих. Кроме того, на первом этаже ангара располагались холодильные камеры и складские помещения.

Пожарные потушили пожар, вспыхнувший в ночь на понедельник, с большим трудом.

На месте находились двадцать сезонных рабочих из Восточной Европы. Они были доставлены в больницу после отравления дымом. Ангар был полностью уничтожен огнем.

Как сообщает RMF 24, двое рабочих из Польши - мужчина и женщина - получили серьезные ожоги.

Компания, в которой они работали, занимается переработкой фруктов.