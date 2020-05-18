Міністерствам та держустановам Німеччини заборонили користуватися WhatsApp

Будь-яке використання сервісу повідомлень WhatsApp заборонено для федеральних міністерств та установ, навіть під час поточної пандемії.

Про це йдеться у листі комісарі з питань конфіденційності даних Ульріха Келбера до гілок федерального уряду, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DW.

Келбер зазначив, що урядові органи повинні поважати, а не нехтувати захистом даних "навіть у ці важкі часи".

Він підкреслив, що уряди федеральних земель зобов'язані дотримуватись закону Німеччини та мають виконувати функцію зразка для наслідування.

Німецькі ЗМІ повідомляють, що Келберу довелося реагувати на скарги громадян щодо використання WhatsApp неназваними федеральними органами влади.

"Просто надсилаючи повідомлення, метадані щоразу надсилаються до WhatsApp", - сказав Келбер, додавши, що можна припустити, що ці фрагменти даних потім будуть перенаправлені безпосередньо до Facebook, якому належить WhatsApp.

WhatsApp у свою чергу спростував попередження Келбера, заявивши, що служба обміну повідомленнями не пересилає дані користувачів до Facebook, наприклад, для більш точного розповсюдження реклами в Інтернеті.