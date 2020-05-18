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Министерствам и госучреждениям Германии запретили пользоваться WhatsApp

Понедельник, 18 мая 2020, 16:17

Любое использование сервиса сообщений WhatsApp запрещено для федеральных министерств и учреждений, даже при текущей пандемии.

Об этом говорится в письме комиссаре по вопросам конфиденциальности данных Ульриха Келбера к ветвям федерального правительства, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Келбер отметил, что правительственные органы должны уважать, а не пренебрегать защитой данных "даже в эти трудные времена".

Он подчеркнул, что правительства федеральных земель обязаны соблюдать закон Германии и должны выполнять функцию образца для подражания.

Немецкие СМИ сообщают, что Келберу пришлось реагировать на жалобы граждан по использованию WhatsApp неназванными федеральными органами власти.

"Просто отправляя сообщение, метаданные каждый раз направляются в WhatsApp", - сказал Келбер, добавив, что можно предположить, что эти фрагменты данных затем будут перенаправлены непосредственно к Facebook, которому принадлежит WhatsApp.

WhatsApp в свою очередь опроверг предупреждения Келбера, заявив, что служба обмена сообщениями не пересылает данные пользователей в Facebook, например, для более точного распространения рекламы в интернете.

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