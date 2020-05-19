Німецька розвідка не має права стежити за іноземцями за межами країни - суд

Конституційний суд Німеччини постановив, що моніторинг Інтернет-трафіку іноземних громадян за кордоном розвідувальним агентством BND частково порушує конституцію.

Таке рішення ухвалив Конституційний суд Німеччини, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DPA.

"У їх нинішній формі повноваження щодо нагляду Федеральної служби розвідки (BND) щодо закордонних телекомунікацій порушують основні права ", - сказали судді.

Справа розглядалася за позовом "Репортерів без кордонів", шістьох іноземних журналістів та адвоката з прав людини, щодо законодавства, реформованого наприкінці 2016 року, яке визначає сферу діяльності агентства і дозволяє йому переглядати дані, не потребуючи конкретних підозр для цього.

Громадяни Німеччини теоретично користуються захистом від нагляду.

Однак скаржники стверджували, що багато журналістів-розслідувачів у Німеччині можуть неохоче працювати з міжнародними партнерами, оскільки це може відкрити їхню роботу для відстеження.

Дані, зібрані BND шляхом спостереження за іноземцями, також можуть передаватися іншим національним розвідувальним службам.

Суд заявив, що законодавство має бути змінене не пізніше кінця наступного року.

Судді постановили, що BND зобов'язаний Конституцією Німеччини, яка захищає право на приватне життя, і що це стосується не лише людей у ​​країні.