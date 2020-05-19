Немецкая разведка не имеет права следить за иностранцами за пределами страны - суд

Конституционный суд Германии постановил, что мониторинг интернет-трафика иностранных граждан за рубежом разведывательным агентством BND частично нарушает конституцию.

Такое решение принял Конституционный суд Германии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

"В их нынешней форме полномочия по надзору Федеральной службы разведки (BND) за иностранными телекоммуникациями нарушают основные права", - сказали судьи.

Дело рассматривалось по иску "Репортеров без границ", шесть иностранных журналистов и адвоката по правам человека, по законодательству, реформированному в конце 2016 года, которое определяет сферу деятельности агентства и позволяет ему просматривать данные, не требуя конкретных подозрений для этого.

Граждане Германии теоретически пользуются защитой от надзора.

Однако истцы утверждали, что многие журналисты-расследователи в Германии могут неохотно работать с международными партнерами, поскольку это может открыть их работу для отслеживания.

Данные, собранные BND путем наблюдения за иностранцами, также могут передаваться другим национальным разведывательным службам.

Суд заявил, что законодательство должно быть изменено не позднее конца следующего года.

Судьи постановили, что BND обязан Конституцией Германии, которая защищает право на частную жизнь, и это касается не только людей в стране.