Венгрия не освободит мигрантов из лагеря на границе, несмотря на решение Суда ЕС

Венгрия не примет решение высшего суда Европейского Союза о том, что четверо искателей убежища, которые содержатся в транзитной зоне на венгерско-сербской границе, должны быть освобождены.

Об этом заявил представитель правительства Дьердь Баконди, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Суд Европейского Союза рассмотрел дело двух афганских и двух иранских граждан, прибывших в Венгрию из Сербии в конце 2018 и в начале 2019 и подавших заявление на убежище из транзитной зоны Рьоске на границе.

Их заявки отклонила Венгрия, приказала вернуться в Сербию, но Белград их не принял. На прошлой неделе суд ЕС постановил, что искателей убежища фактически содержится в лагере транзитной зоны на границе и местный суд должен немедленно их освободить.

"Правительство не принимает решение высшего суда ЕС... о транзитных зонах", - заявил Баконди, добавив, что транзитные зоны является частью системы защиты границ Венгрии, а мигранты, которые сейчас задерживаются на Балканском маршруте, составляют "угрозу для здоровья" на фоне вспышки коронавируса.

По его словам, Венгрия будет использовать все законные средства для пересмотра решения ЕС. Пресс-секретарь правительства не сказал, какие конкретные шаги будет осуществлять правительство, но заявил, что постановление неприемлема "в политическом смысле".

Во время миграционного кризиса 2015 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приказал построить забор на границе, чтобы предотвратить въезд лиц, ищущих убежища, через Сербию по так называемому балканскому маршруту.

В том же году правозащитные организации описали условия в приграничном лагере Рьоске как "грязный" и "переполненный", а задержанных - "голодными и лишенными медицинской помощи".