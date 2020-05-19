У Чехії найбільше за чотири тижні зростання нових випадків коронавірусу

Чехія повідомила у вівторок про найбільше щоденне зростання кількості нових випадків зараження коронавірусом за останні чотири тижні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Міністерство охорони здоров'я Чехії повідомило, що у понеділок було зареєстровано 111 нових випадків захворювання, в результаті чого загальне число заражень склало 8604 випадки.

МОЗ також повідомив про три нові смерті, в результаті чого число жертв вірусу в Чехії досягло 301 людини.

Зростання числа нових випадків захворювання частково викликане спалахом захворювання на шахті державної вугільної компанії OKD поблизу східного міста Карвіна, недалеко від польського кордону.

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Регіональне гігієнічне управління Моравії-Сілезії повідомило, що станом на понеділок 82 співробітники отримали позитивний результат тесту на коронавірус.

"На даний момент проблема є тільки в регіоні Карвіна, це не привід для занепокоєння для всієї країни", - сказав епідеміолог Растіслав Мадар.

Наразі Чехія активно послаблює запроваджені у березні обмеження. Уряд планує з наступного понеділка дозволити обідати в ресторанах в закритих приміщеннях, відкрити готелі, пом'якшити правила носіння масок і дозволити учням початкових класів повертатися в школу.