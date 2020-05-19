В Чехии наибольший за четыре недели рост новых случаев коронавируса

Чехия сообщила во вторник о самом крупном ежедневном росте количества новых случаев заражения коронавирусом за последние четыре недели.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Министерство здравоохранения Чехии сообщило, что в понедельник было зарегистрировано 111 новых случаев заболевания, в результате чего общее число заражений составило 8604 случая.

Минздрав также сообщил о трех новых смертях, в результате чего число жертв вируса в Чехии достигло 301 человека.

Рост числа новых случаев заболевания частично вызван вспышкой заболевания на шахте государственной угольной компании OKD у восточного города Карвина, недалеко от польской границы.

Региональное гигиеническое управления Моравии-Силезии сообщило, что по состоянию на понедельник 82 сотрудника получили положительный результат теста на коронавирус.

"На данный момент проблема только в регионе Карвина, это не повод для беспокойства для всей страны", - сказал эпидемиолог Растислав Мадар.

Сейчас Чехия активно ослабляет введенные в марте ограничения. Правительство планирует со следующего понедельника позволить обедать в ресторанах в закрытых помещениях, открыть отели, смягчить правила ношения масок и позволить ученикам начальных классов возвращаться в школу.